Hulk anuncia que vai ser pai pela 5ª vez: "Mais uma bênção"

O jogador brasileiro Hulk anunciou nas redes sociais neste domingo, dia 17 de dezembro, que está à espera do quinto filho.

O atleta ressaltou nas publicações feitas nos stories do Instagram que esta é "mais uma bênção" com que Deus o presenteou.

Sobre o fato de a notícia ter começado a circular na imprensa antes do anúncio oficial, Hulk esclareceu: "Os meus filhos ainda não sabiam e eu tinha combinado com a minha esposa que só iria contar quando estivesse com eles de férias, só no dia 16. Contei a novidade, eles ficaram muito felizes. Sabia que eles iam contar a outras pessoas e essas pessoas iriam contar a mais alguém. Sabia que ia vazar".

Vale lembrar que Hulk é ainda pai de Ian, de 14 anos, de Thiago, de 12, e de Alice, de nove, todos fruto do casamento que manteve durante 12 anos com Iran Ângelo. O atleta é agora casado com Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher, com quem já tem um filha, Zaya, de apenas um ano, e de quem espera agora mais um bebé.

