Santos tem dúvida na lateral, mas fica perto de fechar elenco para 2024

GABRIELA BRINO

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Perto de fechar o elenco, o Santos ainda não sabe se contará com Felipe Jonatan na próxima temporada. O jogador está na mira do Fortaleza. O Peixe aguarda as negociações pelo lateral para entender se ele ficará à disposição do técnico Fábio Carille.

Caso Felipe deixe o Santos, Carille terá Jorge, recém-contratado, e Kevyson como opções para o setor. O clube estaria disposto a buscar outro lateral canhoto.

O Peixe tentou Matías Espinoza, lateral-esquerdo com passagem pela seleção paraguaia, mas o jogador renovou com o Libertad.

Felipe Jonatan está há oito meses sem jogar pois esteve em um processo de recuperação de uma cirurgia após uma ruptura de ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. A última vez que o lateral entrou em campo foi em 20 de abril, contra o Audax Italiano pela Sul-Americana.

Com nove reforços anunciados e três acertados, o Santos está próximo de fechar o elenco. A expectativa é trazer um goleiro para ser "sombra" de João Paulo e concluir o acordo Diego Pituca.

Uma possível base de time para 2024 é João Paulo; Joaquim, Gil e Jair; Aderlan, Tomás Rincón, Pituca, Giuliano e Jorge; Guilherme e Furch.

O Santos anunciou, até o momento, as chegadas do zagueiro Gil, os meia Giuliano e Otero, o volante João Schmidt, os laterais-direitos Aderlan e Hayner, o lateral-esquerdo Jorge, e os atacantes Willian Bigode e Marcelinho. O meia Cazares e os atacantes Pedrinho e Guilherme estão acertados.

Diego Pituca acertou pré-contrato antes do rebaixamento e negocia uma redução salarial.