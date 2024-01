Com sete reforços no time titular, Carille já tem novo Santos na cabeça

(UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fábio Carille já está testando jogadores e esboçando um time titular. O Santos estreia dia 20, contra o Botafogo-SP, pelo Paulista.

Carille tem sete reforços entre os titulares: Aderlan, Gil, João Schmidt, Pituca, Giuliano; Pedrinho e Guilherme.

João Schmidt é o único que deve perder a vaga para Rincón. O experiente jogador está em processo de recuperação e recondicionamento físico após lesão

Com o elenco praticamente fechado, Carille não quer perder tempo. Ele esboça o time com o intuito de entrosar os jogadores. Apenas Gil e Giuliano jogaram juntos.

O Santos ainda quer contratar um goleiro para finalizar as contratações. Tadeu, do Goiás, é o principal alvo e tem negociações avançadas com o Peixe, mas o clube goiano dificulta a saída.

