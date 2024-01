Jogador, ex-Boca Juniors e Benfica, é preso após morte de ex-companheira

Após o falecimento de Anabelia Ayala, seu ex-companheiro, o ex-atleta do Boca Juniors e do Benfica, Oscar Junior Benítez, foi detido mais uma vez sob suspeita de ter infringido sua prisão domiciliar e ter se dirigido à residência da ex-namorada.

De acordo com o site O Globo, ela havia formalizado uma denúncia por violência de gênero, desrespeitando, assim, uma ordem judicial que proibia sua aproximação. A jovem tirou a própria vida na véspera do Ano Novo em sua residência, localizada na cidade de Malvinas Argentinas, na província de Córdoba.

Nesta sexta-feira (12), a Justiça da Argentina revogou sua prisão domiciliar, ordenando, assim, sua prisão imediata, ordem que foi cumprida horas depois.

Registros das câmeras de vigilância posicionadas em frente a residência da vítima revelam um veículo utilitário aparentemente conduzido pelo esportista chegando ao local. A filmagem é datada de 30 de dezembro, por volta das 16h, sugerindo que ele eventualmente transgrediu a ordem judicial em vigor. O corpo de Anabelia, de 29 anos, foi descoberto na manhã de 1º de janeiro em seu quarto.



A prima da vítima chegou a relatar que Anabelia Ayala tirou a própria vida devido ao assédio que ela sofreu por parte do ex-companheiro.



Junior Benítez está sendo acusado do crime de "coação agravada pelo uso de arma de fogo em concurso real, com danos, ameaças e desobediência". Em junho do ano passado, o promotor José Luis Juárez, da UFI N°12 de Lomas de Zamora, "atenuou a prisão preventiva do acusado, impondo prisão domiciliar" a ser cumprida em uma casa na cidade de Luis Guillón, no partido de Esteban Echeverría.



