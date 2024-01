Jogador que atuava em Portugal morre em acidente de carro

Rodrigo Oliveira, jovem atacante de 19 anos que atuava no Idanhense, morreu na madrugada de sexta-feira (12), após sofrer um acidente de carro.

Segundo as informações recolhidas pelo Desporto ao Minuto, o acidente ocorreu por volta das 02h00 na avenida Joaquim Morão Lopes Dias, em Idanha-a-Nova, e causou a morte do jogador que já havia passado por outros clubes do distrito de Castelo Branco como Bairro do Valongo, Benfica e Castelo Branco e Académico do Fundão.

O Idanhense já reagiu à morte do seu jogador, que se encontrava atuando na primeira temporada como profissional, lamentando o sucedido.

"Hoje, é daqueles dias, que preferiríamos não acordar para, assim, não receber uma notícia tão triste. O nosso Rodrigo, jogador do futebol sénior do CUI, deixou a sua jornada terrena, de forma que nos aperta o coração a todos. Faltam palavras para dizer, ou escrever, que atenuem a tristeza ou que dê força a quem lhe era próximo. Nesta altura de dor, apresentamos os nossos sentidos pêsames à família, ao grupo de trabalho e a todos os que lhe eram próximos, certos porém, que ao dia de hoje estamos todos muito mais pobres do que estávamos ontem! Até já, Rodrigo!", pode ler-se na nota oficial do clube.

Também a Associação de Futebol de Castelo Branco lamentou o "desaparecimento" de Rodrigo Oliveira, decretando um minuto de silêncio em todas as provas distritais durante o fim de semana.

Do acidente resultaram, ainda, três feridos (dois do sexo masculino e um do sexo feminino) com idades entre os 18 e os 19 anos.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova, com quatro viaturas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Castelo Branco e três patrulhas da GNR.

