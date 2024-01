Guardiola é eleito o melhor treinador do ano e solta palavrão: "F***"!

Pep Guardiola foi eleito, nesta segunda-feira, o melhor técnico do ano pela FIFA na gala The Best, que aconteceu em Londres. O técnico catalão superou a concorrência de Simone Inzaghi e Luciano Spalletti e não escondeu a satisfação pela nova distinção na carreira.

“Quero dividir esse prêmio com Simone Inzaghi e Luciano Spalleti. Também com os donos do clube, Ferran Soriano e Txiki [Begiristain]. Nunca esquecerei o que fizeram por mim. À minha equipe técnica, também digo obrigado. Aos meus jogadores, sem exceção, agradeço a todos. Não sabem o que significa viver isso com eles, ganhando ou perdendo. Obrigado ao meu pai, que hoje está aqui com 92 anos. Estou muito feliz que esteja aqui. Aos meus irmãos, filhos, mulher... Desfrutem da noite e obrigado de novo”, discursou na hora de receber o prêmio.

Guardiola foi, ainda, desafiado por Thierry Henry, ex-jogador e hoje um dos apresentadores da gala, a eleger qual a sua melhor equipe entre Manchester City e Barcelona e decidiu soltar... um palavrão: “F*****”.

? Barcelona 2009 or Man City 2023?

️ ‘F***’ ?



FIFA Men’s Coach of the Year, Pep Guardiola picks between his two greatest teams pic.twitter.com/gtM1wXgIoi — Mail Sport (@MailSport) January 15, 2024

