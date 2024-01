Vasco dialoga com 777 e tenta acelerar investimentos no CT

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco conversa com a 777 Partners, dona de 70% da SAF, para acelerar investimentos a serem feitos no centro de treinamento Moacyr Barbosa, utilizado pelos profissionais.

A 777 Partners, por contrato, tem a obrigação de fazer investimentos. As melhorias valem para o CT e São Januário.

O orçamento para 2024 prevê um aporte que gira em torno de R$ 20 milhões. A maior parte acaba sendo no CT, uma vez que, no caso do estádio, é mais para manutenção.

"Estamos conversando com eles para pisar no acelerador nesta estrutura. O terreno é do Vasco e já está lá. Todos concordamos que o CT de ponta é essencial para o negócio do futebol", disse Carlos Osório, 1º vice-geral do Vasco.

A 777 ainda aponta insegurança jurídica. A cessão do terreno foi da Prefeitura do Rio ao Vasco, que é uma instituição sem fins lucrativos. Para que o terreno passe para a 777, há um trâmite burocrático grande e sem garantia de resposta positiva.

Apesar das arestas, a relação caminha bem no entendimento da diretoria associativa.

"Eles têm essa obrigação e o clube está cobrando. Há essa questão do documento, mas o projeto está em expansão", disse Jorge Salgado, presidente do Vasco.

Leia Também: Arábia Saudita apresenta estádio futurista para Copa do Mundo de 2034