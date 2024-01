Arábia Saudita apresenta estádio futurista para Copa do Mundo de 2034

A Arábia Saudita apresentou o novo Prince Mohammad bin Salman Stadium, que promete revolucionar a experiência tradicional de assistir a um jogo de futebol.

O estádio, que será sede de jogos da Copa do Mundo de 2034, está localizado no complexo turístico de Qiddiya, em Riade. Ele tem um design imersivo e características tecnológicas únicas que colocarão os espectadores no centro do espetáculo.

Aqui estão alguns dos destaques do estádio:

Uma cobertura retrátil que permite que a luz natural entre no estádio, criando uma atmosfera mais envolvente.

Uma rede de sensores que rastreia o movimento dos jogadores e da bola, fornecendo informações em tempo real aos espectadores.

Uma plataforma de realidade virtual que permite aos espectadores experimentar o jogo de uma perspectiva única.

O Prince Mohammad bin Salman Stadium é uma aposta da Arábia Saudita para se tornar um destino turístico de classe mundial.

