Monte Ruang na Indonésia entra em erupção; veja as imagens

As cenas da erupção do Monte Ruang, um vulcão localizado no norte da Indonésia, durante a madrugada desta terça-feira, são impactantes.

As imagens, apresentadas na galeria acima, mostram uma coluna de tons vermelhos sendo lançada aos céus, acompanhada por intensa atividade elétrica, uma densa nuvem de cinzas emergindo da cratera e fragmentos incandescentes.

Esta erupção, a segunda em apenas duas semanas, gerou uma coluna inicial de cinzas que alcançou mais de 19 quilômetros de altura. O evento resultou na dispersão de detritos sobre cidades vizinhas e causou o fechamento do Aeroporto Internacional Sam Ratulangi, em Manado, capital da província de Sulawesi do Norte, devido à baixa visibilidade e ao perigo representado pelas cinzas para os motores das aeronaves, conforme destacado por Ambar Suryoko, diretor da autoridade aeroportuária regional, em declarações à Associated Press (AP).

A agência geológica da Indonésia elevou o alerta para o nível máximo, após detectar um aumento significativo na atividade vulcânica. Os moradores foram aconselhados a manter uma distância mínima de seis quilômetros da cratera do vulcão, que possui 725 metros de altura.

Desde o início do mês, o Monte Ruang tem entrado em erupção diversas vezes, resultando na evacuação de mais de seis mil pessoas. A Indonésia, um vasto arquipélago no Sudeste Asiático, está localizada no chamado 'Anel de Fogo' do Pacífico, uma região caracterizada por intensa atividade vulcânica e sísmica.





