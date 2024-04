Ataque russo em Odessa deixa quatro mortos e 27 feridos

Pelo menos quatro pessoas morreram e 27 ficaram feridas em um ataque com mísseis russos contra edifícios residenciais e infraestrutura civil na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, nesta segunda-feira (29), de acordo com o governador regional Oleh Kiper.

Um dos alvos do ataque foi um edifício de estilo gótico conhecido localmente como "Castelo de Harry Potter", que ficou em chamas após o ataque. O prédio, que faz parte da Academia de Direito de Odessa, ganhou esse apelido por sua semelhança com o Castelo de Hogwarts retratado nos filmes da série Harry Potter.

O ataque russo ocorre enquanto a Ucrânia espera ansiosamente por suprimentos militares prometidos pelos EUA e pela Europa. As tropas ucranianas, sem armas suficientes, têm lutado para conter o avanço russo no campo de batalha e, recentemente, foram obrigadas a se retirar de três aldeias no leste do país. Nesta segunda-feira, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que suas forças capturaram a aldeia de Semenivka.

