Mano se reúne com novo diretor, e Corinthians espera cinco ou seis reforços

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians quer contratar mais cinco ou seis reforços para 2024. Fabinho, novo executivo de futebol, já conversa com Mano Menezes e traça as prioridades.

O Corinthians busca lateral-direito, zagueiro, volante, meia, ponta e centroavante. As prioridades são lateral, zagueiro, ponta e centroavante.

A expectativa do Timão é destravar o mercado com a chegada de Fabinho Soldado. Ele já iniciou os primeiros contatos.

Fabinho se reuniu com Mano Menezes para discutir as necessidades. O Corinthians tem novos alvos para as posições consideradas carentes.

Dois dos nomes que negociam são o lateral-direito Matheuzinho (Flamengo) e o centroavante Pedro Raul (Toluca). Os dois viriam em definitivo.

A zaga precisa de reforço após a saída de Lucas Veríssimo para o Al-Duhail, do Catar. Volante, meia e ponta são alvos desde o início do ano.

O Corinthians já contratou seis atletas e quer trazer "um time" de reforços. Chegaram Félix Torres, Gustavo Henrique, Diego Palacios, Hugo, Raniele e Rodrigo Garro.

Félix, Hugo e Raniele estão à disposição. Palacios e Gustavo Henrique passam por processo de recondicionamento físico. Garro ainda não foi regularizado.

