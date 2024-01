Carille remonta Santos pós clássico e vai mexer no time

(UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fábio Carille vai mudar o time do Santos após o clássico contra o Palmeiras, em que perdeu por 2 a 1, no Allianz Parque, neste domingo (28), pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Fábio Carille vai escalar o melhor Santos possível para o jogo contra o Água Santa, quarta (31) às 21h35.

Carille poupou jogadores no clássico contra o Palmeiras. O treinador se permitiu correr riscos após duas vitórias no Paulistão.

TENTATIVAS, ERROS E ACERTOS

O técnico testou Rincón mais adiantado e Cazares de ponta improvisado, mas não deu certo. Carille precisou usar Giuliano no lugar de Rincón. Cazares não rendeu.

Carille pode perder Giuliano para a próxima partida por causa de uma lesão. O jogador já estava com um edema na panturrilha e a entrada no clássico piorou o quadro. Ele só jogou 12 minutos, teve que sair, fez gelo no banco de reservas e passará por exames de imagem.

Pituca, João Schmidt e Guilherme também preocupam. A dupla de volantes está desgastada e atuou nas três partidas consecutivas, enquanto o ponta está sendo alertado pela fisiologia do clube, também por desgaste físico.

O técnico também está tomando precauções por Felipe Jonatan. O lateral ficou 10 meses parado por causa de uma cirurgia no joelho e Carille está tomando precauções. Kevyson iniciou o clássico.

Otero é uma das opções de Carille para ganhar mais espaço. O meia tem surpreendido no seu poder de decisão e movimentações inteligentes. Ele deve ganhar mais minutos.

O Santos lidera o Grupo A, com seis pontos, e terá apenas três dias de preparação contra o Água Santa. A partida ocorrerá no estádio Distrital do Inamar, às 21h35, pela quarta rodada do Paulista.

