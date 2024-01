Al-Ittihad deve resolver 'novela Benzema' hoje; possíveis desfechos

O mercado de transferências de inverno da Arábia Saudita fecha nesta terça-feira, e o caso mais polêmico é o de Karim Benzema, um dos reforços mais badalados do verão, que está em atrito com o clube.

O atacante francês voltou de férias 17 dias depois do previsto, o que causou mal-estar no clube, principalmente com o técnico Marcelo Gallardo, conhecido pela sua personalidade forte e pela disciplina que exige. Isso tem dificultado a reintegração de Benzema nos planos do time.

O jornal espanhol Marca diz que o jogador de 36 anos tem três opções:

Pedir desculpas ao técnico argentino e encerrar a "novela".

Sair para o futebol europeu, mas isso é improvável, já que ele assinou um contrato "milionário" com o Al-Ittihad até 2026.

Ser emprestado a outro time da Arábia Saudita, na esperança de que o tempo ajude a resolver a situação.

Ainda não está claro qual será o futuro de Benzema, mas é certo que o caso está causando muita polêmica no futebol árabe.

