Ribéry filho surpreende o pai com drible espetacular; vídeo já é viral

Costuma-se dizer que "filho de peixe, peixinho é", e Seif el Islam Ribéry, filho do eterno Franck Ribéry, parece dar razão a esse ditado.

Durante uma partida de futebol, o jovem fez uma "maldade" com o pai, que já se tornou viral nas redes sociais.



No vídeo, que foi gravado por um amigo da família, é possível ver Seif el Islam recebendo a bola de seu pai. O jovem então dá um drible seco no pai e, antes que ele possa reagir, chuta a bola para dentro do gol.

O vídeo foi compartilhado por diversos internautas nas redes sociais e já recebeu mais de 1 milhão de visualizações. Os internautas ficaram impressionados com a habilidade de Seif el Islam e com o bom humor de Franck Ribéry.

