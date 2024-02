Corinthians tem dívida de mais de R$ 200 milhões com sete empresários

(UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tem mais de R$ 200 milhões em dívidas apenas com sete empresários.

A reportagem apurou que o Corinthians deve R$ 217 milhões para apenas sete agentes do futebol. A maior com um deles é de R$ 60 mi. Alguns débitos existem desde 2010.

Os R$ 217 milhões equivalem a cerca de 10 folhas salariais do Corinthians. Esses valores estarão no balanço financeiro de 2023.

A reportagem apurou que o ex-presidente Duilio Monteiro Alves teria assinado uma confissão de dívida com três deles.

A assinatura teria ocorrido nos últimos dias de gestão, em dezembro.

A confissão faria o Corinthians não ter como contestar a dívida. Isso faria o clube ter de pagar ou fazer acordo em pouco tempo.

Duilio confirmou os R$ 217 milhões, mas negou a confissão da dívida. O ex-presidente disse que só repactuou alguns acordos antigos e já prescritos para evitar problemas na Justiça, como o caso de Will Dantas, empresário de Pedrinho.

A dívida é de mais de R$ 30 milhões.

O ex-presidente entende que a gestão de Augusto Melo quer desviar o foco após as três derrotas consecutivas: "Reduzi a dívida e fiz acordos necessários. O balanço vai mostrar".

Leia Também: Flu deve ter titulares e Fernando Diniz no banco diante do Bangu no Campeonato Carioca