Julgamento de Daniel Alves começa hoje após vítima rejeitar indenização

O julgamento do caso em que Daniel Alves é acusado de ter agredido sexualmente uma mulher de 23 anos na noite de 30 para 31 de dezembro de 2022, na discoteca Sutton, em Barcelona, começa nesta segunda-feira (5 de fevereiro).

Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, a equipe de defesa do jogador tentou, nos últimos dias, chegar a um acordo com a vítima, mas sem sucesso. Daniel Alves estaria disposto a se declarar culpado e pagar uma indenização "muito superior" aos 150 mil euros pedidos pela juíza de instrução, mas a vítima recusou a proposta.

Cabe agora à Justiça espanhola decidir o futuro do lateral-direito. O Ministério Público pede uma pena de nove anos de prisão, enquanto a acusação defende a pena máxima de 12 anos.

O caso ganhou grande repercussão na mídia internacional e o julgamento é acompanhado com expectativa pela comunidade futebolística. A expectativa é de que o julgamento dure três dias.

Alguns pontos importantes sobre o caso:

- Data do crime: 30 para 31 de dezembro de 2022

- Local do crime: Discoteca Sutton, em Barcelona

- Acusação: Agressão sexual

- Réu: Dani Alves, jogador de futebol

- Pena pedida pelo Ministério Público: 9 anos de prisão

- Pena pedida pela acusação: 12 anos de prisão

- Data de início do julgamento: 5 de fevereiro de 2024

- Duração prevista do julgamento: 3 dias