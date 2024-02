Renato Gaúcho revela troca de mensagens com Luis Suárez: "Manda Messi?"

O Grêmio está vivendo um início de ano de 2024 impressionante e, na noite desta terça, conquistou a quinta vitória em seis partidas oficiais, desta vez, vencendo o Novo Hamburgo por 2-0 em casa.

Na coletiva de imprensa após o jogo da sexta rodada do Campeonato Gaúcho, realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o treinador Renato Gaúcho mostrou-se muito animado e compartilhou uma troca de mensagens com Luis Suárez, que se transferiu para o Inter Miami.

"Esta semana, mandei uma mensagem para o [Luis] Suárez. Disse a ele que o nosso doutor, [Everton] Galdino, o deixava cara a cara com o gol o tempo todo", afirmou.

"Disse a ele 'Ei, você não está marcando gols. Quem sabe se o nosso doutor, Galdino, não vai até aí e você manda o Messi para cá? Seria uma troca justa", completou, entre risos.

