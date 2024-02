Herói do título da Copa Africana teve câncer no testículo e fez cirurgia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Sébastien Haller teve um tumor no testículo e ficou seis meses parado cerca de um ano antes de ser tornar o protagonista do título da Costa do Marfim.

CONQUISTA DENTRO E FORA DE CAMPO

Haller foi o herói da semi e da final da Copa Africana de Nações. O camisa 22 fez os gols decisivos contra África do Sul e Nigéria, respectivamente.

Um ano atrás, ele retornava aos gramados depois de se recuperar de um câncer. O jogador ficou sem atuar entre julho de 2022 e janeiro do ano seguinte.

Haller foi diagnosticado logo após ter sido contratado pelo Borussia Dortmund. O time alemão desembolsou, na época, mais de R$ 180 milhões para tirá-lo do Ajax.

O atacante precisou fazer cirurgia e sessões de quimioterapia. Os procedimentos foram um sucesso e evoluiu rapidamente no tratamento.

Principal arma ofensiva da Costa do Marfim, ele ainda ficou fora da fase de grupos do torneio. Haller tratava uma lesão e só foi utilizado no mata-mata, mas cresceu quando a seleção mais precisou dele.

