Valencia pede adiamento de jogo após trágico incêndio em bairro da cidade

O Valencia emitiu um comunicado nesta sexta-feira, expressando pesar pelo trágico incêndio ocorrido em um bairro da cidade na quinta-feira, resultando em quatro mortes, e solicitou o adiamento da partida contra o Granada, originalmente marcada para este sábado.

"O clube lamenta profundamente o ocorrido, expressa sua solidariedade a todas as vítimas e agradece publicamente o notável trabalho dos serviços de emergência. Nesta sexta-feira, os jogadores e treinadores da equipe principal masculina, da equipe principal feminina e das equipes da Academia VCF observarão um respeitoso minuto de silêncio no início dos treinos em memória das vítimas", declarou o comunicado.

Após comunicar o pedido de adiamento do jogo no Estádio Nuevo Los Cármenes, referente à 26ª rodada da La Liga, o clube enfatizou que, dentro dos "três dias de luto declarados", as "bandeiras ficarão a meio-mastro em suas instalações".

Além das quatro mortes confirmadas até o momento, destaca-se que 15 pessoas estão desaparecidas e 14 ficaram feridas no prédio de 14 andares, que abrigava mais de 300 residentes.

El @valenciacf pide el aplazamiento del partido contra el @GranadaCF



Conoce todas las iniciativas del Club tras el trágico incendio del barrio de Campanar⤵️