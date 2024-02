Incêndio de grandes dimensões 'engole' edifício de 14 andares em Valência

Um incêndio de grandes dimensões atingiu na tarde desta quinta-feira (22), um edifício residencial com 14 andares no bairro de Campanar, Valência, Espanha, que foi 'engolido' por chamas e fumaça.

De acordo com o El País, o incêndio consumiu o todo o edifício, localizado entre as ruas Maestro Rodrigo e Poeta Rafael Alberti, em meia hora. Teria sido construído no início dos anos 2000.

Não se sabe ainda o número de vítimas. Sabe-se apenas que os bombeiros estavam tentando resgatar moradores pelas varandas e que está sendo criado um hospital da campanha nas imediações, tendo sido pedido apoio à Unidade Militar de Emergências.

Pelo menos sete pessoas já foram transportadas para unidades hospitalares, incluindo dois bombeiros e um menor.

No vídeo abaixo é possível ver o momento do resgate de dois dos moradores, supostamente pai e filha.

Las dos personas que estaban atrapadas en un balcón de la séptima planta han sido por fin rescatadas. Carmelo Vega, bombero, nos ha contado el proceso en directo. pic.twitter.com/L9vV8lkxZj — Más Vale Tarde (@MVTARDE) February 22, 2024

Segundo a Cadena SER, os bombeiros encontram-se no local trabalhando para extinguir o fogo, que gerou uma grande coluna de fumaça. Já o diário ABC relata que foi ordenada a evacuação dos edifícios vizinhos ao incêndio.

As chamas deflagraram por volta das 17h30 (13h30 em Brasília).

O presidente do governo regional da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, disse estar "consternado" com as informações sobre o incêndio. "Continuamos as atualizações com muita preocupação", disse, numa mensagem no X (antigo Twitter).

Consternado por las primeras informaciones que nos están llegando del incendio en Campanar. Seguimos las actualizaciones con mucha preocupación. https://t.co/Z5WZGjIC49 — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) February 22, 2024