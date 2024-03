Ex-craque inglês perde casa e luta contra alcoolismo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos maiores jogadores da história da Inglaterra, Paul Gascoigne, 56, contou -ao programa High Performance- que retomou a luta contra o alcoolismo e que está morando em um quarto emprestado da casa de sua empresária.

O QUE ELE FALOU

"Eu costumava ser um bêbado feliz. Agora não sou mais. Sou um bêbado triste. Não saio e bebo em casa."

"As pessoas conhecem o Paul Gascoigne, mas o Gazza ninguém conhece. Nem eu, às vezes. Passei muitos anos por baixo, perdi quatro anos de futebol. Teria feito 100 jogos pela seleção. Tento não ficar triste porque o mundo já está triste o suficiente. E quando estou triste, é quando pego uma bebida para me animar."

"Guardo muitas coisas, que tenho medo de compartilhar com as pessoas. Acho que nunca vou crescer, mas isso não me importa. Tenho orgulho daquilo que dei às pessoas. Já dei quase um milhão de libras a instituições de caridade e liguei pedindo para não falarem nada. Nunca desisti. Só vou ceder quando estiver no caixão. Fora isso, vou continuar a lutar."

O QUE ACONTECEU

Gascoine contou que voltou a frequentar reuniões dos Alcoólicos Anônimos e tenta aumentar o consumo de café. Ele passou por reabilitações sete vezes.

O ex-meia chegou a gastar 23 mil euros (pouco mais de R$ 123 mil) em remédios para ajudá-lo a parar de beber. Gascoine defendeu clubes como Newcastle, Tottenham, Lazio e Glasgow Rangers.

Ele disputou 57 jogos pela seleção e foi o grande astro inglês na Copa do Mundo de 1990. A Inglaterra terminou na quarta colocação.

Gascoine se aposentou em 2004. Dois anos antes, ele entrou para o Hall da Fama do futebol inglês.