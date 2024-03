Palmeiras atende pedidos de Abel, mas ainda busca substituto de Endrick

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras está satisfeito com as cinco contratações que fez na janela de transferências do começo do ano. A janela fechou nesta quinta (7), e a próxima abre no dia 10 de julho. Há, porém, uma lacuna a ser preenchida.

O Palmeiras entende que conseguiu atender às exigências do técnico Abel Ferreira no planejamento para a temporada. O Alviverde fechou as contratações do lateral esquerdo/ponta Caio Paulista, o meio-campista Aníbal Moreno, o meia Rômulo e os atacantes Bruno Rodrigues e Lázaro.

Mas ainda falta um substituto para Endrick. O jovem está próximo de completar sua transferência para o Real Madrid (em julho, quando fará 18 anos), mas o Alviverde trata a reposição com cautela. O Palmeiras sabe que precisará fazer um alto investimento para contratar alguém à altura de um titular do time de Abel e não quer errar.

Investimento mais alto da temporada tem destaque. O Palmeiras pagou R$ 34,5 milhões para tirar Aníbal Moreno do Racing, o mais caro da janela alviverde, e o meio-campista já virou titular da equipe. O argentino está nos braços da torcida por sua entrega em cada disputa de bola e recebeu elogios públicos de Abel.

Outros reforços ainda buscam adaptação e mais minutos. Bruno Rodrigues precisou operar o joelho direito e só jogou 105 minutos pelo Palmeiras. Caio Paulista e Lázaro também sofrem com alta concorrência em suas posições e ainda lutam por mais espaço no elenco. Rômulo, destaque do Novorizontino, se apresenta ao clube após o Paulistão.

O Palmeiras gastou no total R$ 89,3 milhões nos cinco reforços, e com a reposição de Endrick esse valor deve superar os R$ 100 milhões - o dobro do que foi gasto na temporada passada.

QUEM PALMEIRAS TEVE INTERESSE, MAS NÃO AVANÇOU?

Cauly:

O meia do Bahia era o plano A do Palmeiras para ser o substituto imediato de Raphael Veiga. O Alviverde fez uma primeira proposta, mas o Tricolor baiano informou que só venderia Cauly com o pagamento da multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 270 milhões).

Maurício:

O nome do meia do Inter esteve em pauta no Palmeiras, mas o clube nunca avançou pela contratação do jogador. O Colorado priorizou a venda do atleta para o exterior para não reforçar nenhum rival.

Willian José:

Abel Ferreira pediu em coletiva de imprensa um atacante experiente que já conhecesse o futebol brasileiro. O Palmeiras fez uma consulta ao estafe de Willian José, atualmente no Real Bétis, mas também não avançou em uma possível negociação.