Cristaldo faz golaço, Grêmio bate o Brasil de Pelotas e vai à semi no RS

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0, neste domingo (10), na Arena, pelas quartas de final do Gauchão. O triunfo confirmou vaga na etapa seguinte.

Com bonito gol de Cristaldo e o oportunismo de Diego Costa para fazer o segundo, o time de Renato Gaúcho superou a retranca rival e manteve domínio durante praticamente o tempo todo.

A semifinal - O adversário na semifinal será o Caxias, que eliminou o São José. Os jogos, a partir de agora, ocorrem em sistema de ida e volta e as datas dos confrontos ainda serão oficializadas pela Federação Gaúcha de Futebol.

Como foi o jogo

Grêmio e Brasil de Pelotas fizeram um jogo cheio de confrontos físicos. Houve muitas faltas e jogadas duras de parte a parte. Ainda que estivesse a maior parte do tempo no campo do adversário, o Tricolor teve dificuldades impostas pelo bom sistema defensivo do Xavante.

Sem conseguir penetrar tantas vezes quanto gostaria, o Grêmio abriu caminho para a classificação com um golaço de Cristaldo, de fora da área. Numa conclusão potente e no ângulo, o argentino desmanchou os planos do Brasil de Pelotas, que passou a precisar atacar e ficou cada vez mais exposto. O Brasil levou o segundo, acabou ficando com um jogador a menos na etapa final e não teve forças para reagir.

Gols e melhores lances

Quase! Cristaldo bateu forte de fora da área e o goleiro espalmou. No rebote, Gustavo Nunes chutou fraco e a defesa afastou, aos 19 minutos do primeiro tempo.

Perdeu! Pavón recebeu sozinho dentro da área e chutou para longe, aos 37 minutos do primeiro tempo.

1 a 0. Cristaldo deu um lindo chute de fora da área e acertou o ângulo, abrindo o placar aos 45 minutos do primeiro tempo.

Pra fora! Gustavo Nunes cruzou para Geromel, que concluiu para fora.

2 a 0. João Pedro cruzou, Diego Costa dividiu com a defesa e bateu forte para fazer o segundo.

Na trave! Maicky bateu de fora da área com muita força e acartou a trave de Caíque. Quase que o Brasil descontou, aos 28 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 0 BRASIL DE PELOTAS

Data e hora: 10/03/2024 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Motivo: Quartas de final, Campeonato Gaúcho

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Auxiliares: Michael Stanislau e Juarez de Mello Júnior

VAR: Daniel Bins

Cartões amarelos: Pedro Santos (BRA); Pepê, Geromel (GRE);

Cartões vermelhos: Bruno Reis (BRA)

Gols: Cristaldo, do Grêmio, aos 45 minutos do primeiro tempo; Diego Costa, do Grêmio, aos 25 minutos do segundo tempo.

Grêmio

Caíque; João Pedro, Geromel, Kannemann (Dodi) e Mayk (Wesley); Villasanti, Pepê (Du Queiroz) e Cristaldo; Gustavo Nunes, Pavón (André Henrique) e Diego Costa (JP Galvão). Técnico: Renato Gaúcho.

Brasil de Pelotas

Gabriel Oliveira; Gabriel Biteco (Yander), Zé Pedro, Adriel, Bruno Reis e Mário Henrique; Anderson Recife, Marcinho (Jeferson) e Pedro Santos (Maicky); Tinga (Vini Charopem) e JP Bardales (Robinho). Técnico: Fabiano Daitx.