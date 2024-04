PF investiga estupro coletivo contra mulher em cruzeiro em Angra dos Reis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal realizou uma operação na manhã desta terça-feira (30) para investigar denúncia de estupro coletivo de uma mulher em um navio de cruzeiro. O caso teria ocorrido em 2022.

A mulher estava inconsciente quando foi estuprada. Ela teria ingerido grande quantidade de álcool e levada a uma cabine do navio por três homens com idades entre 27 e 30 anos. Lá, eles tiveram relações sexuais com ela, sem seu consentimento.

Os policiais cumpriram sete mandados de busca e apreensão. Vinte e quatro agentes agiram em busca de provas que vinculem os acusados aos vestígios colhidos no dia dos fatos.

Caso condenados, os suspeitos podem pegar até 20 anos de prisão. A investigação é conduzida pela Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis (RJ).

Após a reportagem pedir o nome da companhia dona do navio onde ocorreu o crime, a PF respondeu que "não divulga nomes nem informações que possam identificar empresas, ONGs e afins, assim como eventuais presos ou investigados".

Por conta disso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa em busca de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.