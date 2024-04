'Acham que não me exponho porque namoro mulheres', desabafa Alice Braga

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Alice Braga, 41, abriu o jogo sobre exposição e sexualidade. A atriz desabafou e falou que evita os holofotes em razão da sua personalidade e não pela sua orientação sexual.

A atriz comentou a respeito da sexualidade no meio artístico. Em entrevista à Marie Claire, Alice afirmou que, depois de muita luta, o mundo foi se tranformando. "O respeito e os direitos foram surgindo, mas é uma luta diária, porque o Brasil é um país extremamente homofóbico e transfóbico".

"Eu fui descobrindo minha sexualidade, minha bissexualidade, aos 20 e poucos anos. Sou gay, não sou gay, sou bi não sou bi? Ao mesmo tempo, estava começando a trabalhar e nunca quis expor minha vida pessoal."

Alice contou que teve namoros com atores homens e que nunca souberam. "Porque sempre tive um desejo forte de que minha vida pessoal não atrapalhasse meu trabalho".

Em seguida, ela afirmou o motivo de evitar a exposição. "As pessoas acham que não me exponho porque namoro mulheres, mas na verdade não gosto de estar o tempo inteiro mostrando minha vida - não é uma questão de não querer me assumir, é algo muito mais relacionado à minha personalidade".