Cristiano Ronaldo bate mais um recorde mundial; entenda

Cristiano Ronaldo viveu uma semana de contrastes na Ásia. Na segunda-feira, o craque português foi eliminado da Liga dos Campeões da AFC, mas ao mesmo tempo quebrou mais um recorde mundial e ampliou sua lista de feitos históricos.

Após perder a primeira mão por 1 a 0 nos Emirados Árabes Unidos, o Al Nassr de Ronaldo venceu o Al-Ain por 4 a 3 na prorrogação (3 a 2 no tempo normal). No entanto, a equipe comandada por Luís Castro foi eliminada nos pênaltis.

Apesar da eliminação, Cristiano Ronaldo teve motivos para celebrar. A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) revelou que o português se tornou o primeiro jogador na história do futebol a alcançar 800 vitórias na carreira. O triunfo sobre o Al-Ain, no entanto, não teve impacto na classificação do Al Nassr.

De acordo com a IFFHS, Cristiano Ronaldo soma 675 vitórias em clubes - Sporting, Manchester United (duas vezes), Real Madrid, Juventus e Al Nassr - e 125 pela seleção nacional.

Leia Também: Cristiano Ronaldo salta para o Top 3 de atletas mais ricos da história; veja fortunas