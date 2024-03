Flamengo é o time da Série A com mais convocados na Data Fifa

(UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo lidera o ranking de clubes do Brasileiro que tiveram mais jogadores convocados pelas seleções para esta Data Fifa.

O time rubro-negro lidera o ranking com sete selecionáveis. O São Paulo, com seis, aparece em segundo, com o Palmeiras completando o pódio, com três -Piquerez, cortado por confusão em data de voo, foi desconsiderado do levantamento.

Dos 20 clubes da Séria A, 16 tiveram pelo menos um jogador convocado. Atlético-GO, Cuiabá, Juventude e Vitória foram os únicos times da primeira divisão nacional que passaram em branco no quesito.

Ao todo, 38 jogadores que atuam no Brasileiro foram chamados por seleções -todas da América do Sul. A seleção brasileira, com nove representantes, é a que mais buscou jogadores na elite nacional, seguida pelo Equador, com sete.

A Argentina, por sua vez, não convocou nenhum atleta que joga no Brasileirão.

Os clubes brasileiros não serão desfalcados nesta Data Fifa, que começou nesta segunda-feira (18) e vai até o dia 26. Os campeonatos estaduais serão retomados em sua retas finais a partir do dia 27. Já na Copa América, que será realizada entre 20 de junho e 14 de julho, o Brasileirã não será paralisado, e os jogadores convocados perderão ao menos sete jogos.

*

RANKING DE CONVOCADOS NA SÉRIE A

*Ordem alfabética nos clubes empatados

Flamengo: 7

São Paulo: 6

Palmeiras: 3

Athletico-PR: 2

Atlético-MG: 2

Botafogo: 2

Corinthians: 2

Criciúma: 2

Fluminense: 2

Inter: 2

Red Bull Bragantino: 2

Vasco: 2

Bahia: 1

Cruzeiro: 1

Fortaleza: 1

Grêmio: 1

VEJA OS JOGADORES CONVOCADOS

Flamengo: Fabricio Bruno (Brasil), Ayrton Lucas (Brasil), Matías Vinã (Uruguai), Guillermo Varela (Uruguai), Nicolás de la Cruz (Uruguai), Erick Pulgar (Chile) e Giorgian de Arrascaeta (Uruguai)

São Paulo: Rafael (Brasil), Robert Arboleda (Equador), Pablo Maia (Brasil), Damián Bobadilla (Paraguai), Nahuel Ferraresi (Venezuela) e James Rodriguez (Colômbia)

Palmeiras: Murilo (Brasil), Richard Ríos (Colômbia) e Endrick (Brasil)

Athletico-PR: Bento (Brasil) e Agustín Canobbio (Uruguai)

Atlético-MG: Alan Franco (Equador), Eduardo Vargas (Chile)

Botafogo: Gatito Fernández (Paraguai) e Jefferson Savarino (Venezuela)

Corinthians: Félix Torres (Equador) e Angel Romero (Paraguai)

Criciúma: Miguel Trauco (Peru) e Wilker Angel (Venezuela)Fluminense: André (Brasil) e John Arias (Colômbia)

Inter: Enner Valencia (Equador) e Rafael Borré (Colômbia)Red Bull Bragantino: Leo Realpe (Equador) e José Hurtado (Equador)

Vasco: Léo Jardim (Brasil) e Robert Rojas (Paraguai)

Bahia: Santiago Arias (Colômbia)

Cruzeiro: José Cifuentes (Equador)

Fortaleza: Kervin Andrade (Venezuela)Grêmio: Mathías Villasanti (Paraguai)

NACIONALIDADES

Brasil: 9

Equador: 7

Colômbia: 5

Paraguai: 5

Uruguai: 5

Venezuela: 4

Chile: 2

Peru: 1

Leia Também: Libertadores: Palmeiras cai no grupo da morte, e Fla se dá bem; veja chaves