Dorival se preocupa com lesão recente e vai 'testar' Richarlison em treinos

LONDRES, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Richarlison não tem a garantia de titularidade no Brasil para os amistosos contra Inglaterra e Espanha.

O técnico Dorival Júnior está preocupado com a lesão recente de Richarlison no joelho e vai observar a performance do atacante durante os treinamentos.

Richarlison teve uma lesão no joelho no início de março e só jogou dez minutos desde então. O centroavante tem feito trabalhos específicos na CBF.

O Pombo disse em entrevista que está 100% fisicamente, mas a CBF está atenta sobre possível limitação física e ritmo de jogo. Se ele não começar, Endrick é o centroavante reserva.

Richarlison não joga 90 minutos desde o dia 10 de fevereiro, há mais de um mês. Se tiver condição plena, será o titular.

Dorival abre apenas o aquecimento para a imprensa e evita dar pistas da escalação. O Brasil tem treinado no CT do Arsenal antes de enfrentar a Inglaterra no sábado, em Wembley.