Scaloni comenta ameaças a Di María: "Sabe que tem o nosso apoio"

Na noite de segunda-feira, o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, se pronunciou sobre as ameaças que o jogador Ángel Di María, do Benfica, e sua família sofreram recentemente. Scaloni garantiu que Di María está "bem" e que terá todo o apoio da equipe.

"Falei com ele [Ángel] e amanhã será titular. Portanto, não muda nada. Está tranquilo, vi-o bem e sabe que tem todo o nosso apoio", disse Scaloni, segundo o TyC Sports.

"O mais importante é que jogue, que se distancie um pouco e falei outras coisas com ele, que prefiro guardar para mim", explicou o técnico da Argentina.

Vale lembrar que a família de Di María foi ameaçada com tiros e um bilhete foi deixado na porta do apartamento do jogador, que fica em um condomínio privado em Funes Hills Miraflores, perto da cidade de Rosário, na Argentina

