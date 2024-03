Sabonetes, balas e protetor solar: As regalias de Robinho na prisão

Robinho, que foi detido na passada quinta-feira em Santos, depois que o Tribunal Superior de Justiça ter decidido que o antigo jogador do Real Madrid ou AC Milan deveria cumprir uma pena de nove anos de prisão no Brasil por ter participado no estupro coletivo de uma jovem na Itália, em 2013. Está agora na prisão de Tremembé, em São Paulo.

Robinho precisa agora enfrentar a dura realidade das prisões brasileiras conhecidas pelas condições difíceis das carceragens. Ainda assim, o antigo jogador, que ganhou milhões de reais durante a carreira, tem direito a algumas regalias.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo, citado pelo diário espanhol AS, cada recluso pode receber vários objetos uma vez por semana, por correio ou pessoalmente.

Peças de vestuário que pode usar:

- Até dois pares de chinelos de sola baixa.

- Até dois pares de chinelos de sola fina com uma única tira de borracha.

- Dois pares de calças elásticas bege ou sem padrão, sem botões, sem fecho de correr e sem cordão.

- Duas camisteas de frio de cor bege, sem capuz, sem forro, sem fecho de correr e sem bolsos.

- Duas calças compridas bege com elástico e sem bolsos.

- Duas camistas brancas com gola redonda e mangas curtas.

- Uma camiseta branca com gola redonda e mangas compridas.

- Cinco mudas de roupa interior.

Comida que pode receber dos seus visitantes:

- 500 g de pão de ló industrial sem recheio, sem trufa e sem teor alcoólico.

- 500 g de pão fatiado ou torrada.

- 500 g de biscoito industrial sem recheio, sem trufa e sem teor alcoólico.

- 500 g de balas sem recheio, sem trufa e sem teor alcoólico.

- 500 g de leite em pó.

- 300 g de chocolates industrializados e barras de chocolate.

- 250 g de manteiga ou margarina

- 100 g de tempero pronto

Artigos de higiene pessoal que pode receber nas visitas:

- Duas lâminas de barbear descartáveis com cabo de plástico oco.

- Uma unidade de pasta de dentes num tubo de plástico (até 90 g).

- Dois sabonetes.

- Uma escova de dentes.

- Um desodorizante em stick, roll-on ou creme.

- Um tubo de plástico de espuma de barbear.

- Um Shampoo (transparente e até 500 ml).

- Um frasco de condicionador (transparente e até 500 ml).

- Um rolo de fio dental.

- Uma caixa de cotonetes (até 75 cotonetes).

- Um frasco de elixir bucal (até 250 ml).

- Um protetor solar (até 200 ml).

- Uma esponja de banho.

- Uma loção hidratante para o corpo (até 250 ml).

Leia Também: O que famosos disseram dos casos de Robinho e Daniel Alves; veja repercussão