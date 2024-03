Wesley sofre lesão e desfalca o Fla no primeiro jogo da final do Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo terá o desfalque de Wesley no primeiro jogo da final do Carioca, sábado (30), contra o Nova Iguaçu.

O clube informou que o lateral-direito sofreu uma lesão no adutor direito. Ele vai seguir tratamento junto ao departamento médico.

Wesley já havia apresentado um problema muscular no começo do mês. À época, ele e Gabigol ficaram fora do duelo com o Madureira, em que o time se sagrou campeão da Taça Guanabara.

O técnico Tite vem escalando Varela como titular no setor. O uruguaio serviu à seleção do país natal nesta Data Fifa.

Leia Também: Abel exalta 'estrelinha' de Endrick, mas admite nervosismo do Palmeiras no 1º tempo