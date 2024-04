Xavi furioso após derrota no El Clásico: "É uma vergonha"

Xavi Hernández compareceu na noite de domingo, visivelmente irritado, na sala de imprensa do Santiago Bernabéu, após a derrota do Barcelona para o Real Madrid (2-3). Em uma coletiva de imprensa após o jogo, o treinador contestou a arbitragem e a falta de introdução da tecnologia da linha de gol.

"Estou muito desapontado. Se queremos que esta seja a melhor liga do mundo... Todos nós vimos que a bola entrou. Desde Getafe, no início da temporada, tenho dito que não gosto do que vejo. Hoje foi o limite", começou por dizer Xavi, citado pelo MARCA.

"Sobre o árbitro? Ontem, disse que esperava que ele passasse despercebido e acertasse. Ele não fez nem uma coisa nem outra. Se queremos a melhor liga do mundo, precisamos introduzir o VAR", concluiu o treinador do Barcelona.

Recorde-se que a derrota do Barcelona deixa o Real Madrid mais perto da conquista do título.

