Cuiabá e Vitória empatam e seguem afundados ainda sem vencer no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cuiabá e Vitória não saíram do 0 a 0 na noite desta quarta-feira (5), na Arena Pantanal, em jogo atrasado válido pela segunda rodada do Brasileiro. A partida estava marcada para o dia 17 de abril, mas foi adiada já que o Dourado enfrentou o Vila Nova neste mesmo dia, pela Copa Verde.

As duas equipes seguem sem vencer no Brasileiro. O Cuiabá conquistou o seu primeiro empate após sete jogos disputados, enquanto o Vitória chegou ao seu segundo em seis partidas até aqui.

Com o resultado, o Cuiabá segue na lanterna do torneio, com um ponto. O Vitória chegou aos dois, mas se manteve na penúltima colocação.

O Cuiabá volta a campo no próximo domingo (9), quando vai enfrentar o Criciúma, fora de casa, às 16h (de Brasília), em jogo atrasado pela 6ª rodada do Brasileirão. O Vitória tem pela frente o Juventude, na terça-feira (11), às 19h, também como visitante, pela 8ª rodada do torneio.

COMO FOI O JOGO

O começo da partida na Arena Pantanal foi truncado e de poucas chances de gol. Na melhor delas, Clayson cobrou falta com perigo, mas mandou a bola por cima do gol.

O jogo ficou mais aberto na reta final do primeiro tempo e cada equipe chegou uma vez. Após boa trama pela direita, Osvaldo fez corta-luz ao receber passe dentro da área, e Caio Vinícius chegou finalizando, mas mandou a bola para fora. O Cuiabá respondeu logo em seguida com Pitta, que recebeu de Lucas Mineiro e soltou o pé, mas acertou o travessão.

As equipes voltaram para o segundo tempo no mesmo ritmo lento que começaram a etapa inicial. Com o jogo travado, as chances também foram poucas. Alerrandro levou perigo ao gol de Walter ao finalizar depois de tabelar com Matheuzinho, mas a bola passou tirando tinta do travessão. Max respondeu do outro lado, com chute de longe, mas sem a direção certa.

O Cuiabá ensaiou uma pressão nos minutos finais e chegou perto de um golaço. Jonathan Cafu recebeu cruzamento rasteiro na área, deixou Lepu no chão com dois cortes e finalizou buscando o ângulo esquerdo de Lucas Arcanjo, mas mandou para fora.

CUIABÁ

Walter; Railan (Matheus Alexandre), Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Guilherme Madruga) e Max; Eliel (Derik Lacerda, depois André Luis), Clayson (Jonathan Cafú) e Pitta. Técnico: Petit

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Lepu, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Léo Naldi), Caio Vinícius (Jean Mota), Willian Oliveira e Matheuzinho (Eryc Castillo); Osvaldo (Janderson) e Alerrandro (Luiz Adriano). Técnico: Thiago Carpini

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Hugo Sávio Xavier Corrêa (GO)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Cartões amarelos: Wagner Leonardo, Caio Vinícius e Luiz Adriano (VIT); Lucas Mineiro, Railan e Marllon (CUI)