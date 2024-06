Grêmio empata, fica em 2º e pegará Fluminense nas oitavas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Estudiantes neste sábado (8), em jogo atrasado válido pelo grupo C da Libertadores no Couto Pereira, em Curitiba. O gol do Tricolor foi marcado por Franco Cristaldo e o empate argentino saiu com Méndez.

O empate deixa o Grêmio na segunda posição do grupo, com 10 pontos, e confirma também o adversário das oitavas de final: será o Fluminense, com mando carioca no jogo de volta.

O Estudiantes fez uma campanha ruim na Libertadores e já não tinha chance de classificação. Em último na chave, o time argentino também não vai aos playoffs da Sul-Americana e está fora de competições continentais na temporada.

Como foi o jogo

O jogo começou tenso, com muitas faltas e até alguns enroscos. O Estudiantes chegou a pedir um pênalti, mas nada foi marcado.

O Grêmio entrou em campo pilhado nos primeiros minutos, mas se assentou na partida e criou chances com Dodi e Piatti.

Depois de um primeiro tempo disputado, o Grêmio abriu o placar logo aos 3 minutos do segundo. Diego Costa serviu Cristaldo, que bateu no canto, Mansilla pegou com o pé, mas a bola entrou lenta no gol.

Diego Costa deixou o campo machucado e vira preocupação para a sequência gremista. O atacante levou a mão na região do adutor da coxa e sinalizou lesão muscular.

Depois do gol, o Grêmio se empolgou e passou a dominar o jogo. Pepê e JP Galvão tiveram boas chances de ampliar.

O Tricolor Gaúcho sofreu o empate no final. Sosa bateu escanteio, a defesa vacilou e Méndez subiu sozinho e testou firme para deixar tudo igual.

Gols e destaques

Mas já, gente? No primeiro lance do jogo, Zuqui e Soteldo se estranharam e o argentino foi ao chão reclamando de um tapa do baixinho venezuelano.

Nada? Correa fez bela jogada na área, deu caneta no Ely e foi derrubado. Jogadores do Estudiantes pediram pênalti. Árbitro e VAR mandaram seguir.

Primeira chegada. Piatti deixou a marcação de Pepê na saudade e chutou de dentro da área. A bola passou à esquerda do gol de Marchesín.

Era golaço! Lindo passe de calcanhar de Diego Costa para Dodi, o lateral adiantou e o goleiro conseguiu abafar. Bela jogada do Grêmio.

Opa! Piatti arriscou de fora e Mansilla deixou escapar no primeiro lance, mas pegou na sequência.

Ué? Reinaldo bateu falta estranho e o goleiro Mansilla pegou sem dificuldades.

No susto! Escanteio na área do Grêmio, a bola passou e Romero não esperava. Tentou desviar de peito, mas mandou para fora.

Gol do Grêmio! Cristaldo recebeu de Diego Costa e chutou, a bola bateu no pé de Mansilla, mas entrou devagar no gol. Tricolor gaúcho na frente.

Baixa no Grêmio. Diego Costa caiu com a mão na região do adutor e logo pediu substituição. Preocupação com o centroavante. A torcida gritou o nome do hispano-brasileiro na saída do campo.

Quase o empate! Cetrébateu cruzado, a bola desviou em Rodrigo Ely e passou com perigo, à direita do gol de Marchesín!

Mansilla! Jogada rápida do Grêmio pela esquerda, Soteldo achou JP, que bateu forte de fora e Mansilla voou para espalmar.

Travessão! Que susto. Rodrido Ely cortou mal o cruzamento e a bola sobrou para Zapiola finalizar. A bola explodiu no travessão de Marchesín.

Gol do Estudiantes! Sosa cobrou escanteio aberto pela direita. Mauro Méndez sozinho e a bola entrou.FICHA TÉCNICAGrêmio 1x1 Estudiantes5ª rodada do Grupo C da Libertadores

Data e horário: sábado, 8 de junho de 2024, às 19h (de Brasília)

Motivo: 5ª rodada do Grupo C da Libertadores

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba, Paraná

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Público: 32.572 torcedores

Cartões amarelos: Rodrigo Ely, JP Galvão, Kannemann (GRE); Javier Correa, Benedetti, Zuqui (ELP)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Cristaldo (GRE); Méndez (ELP)

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Dodi e Cristaldo (Nathan Fernandes); Pavón (Gustavo Nunes), Soteldo (Carballo) e Diego Costa (JP Galvão).

Estudiantes: Mansilla; Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero e Gastón Benedetti (Fernández); Zuqui, Manyoma (Sosa) e Enzo Pérez; Piatti (Zapiola), Cetré e Javier Correa (Méndez).