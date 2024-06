Mbappé brinca sobre máscara após fratura no nariz em jogo da Eurocopa

Kylian Mbappé fez sua primeira postagem no X, antigo Twitter, brincando sobre sua lesão: "Alguma ideia para máscaras?", escreveu o craque após confirmar a fratura no nariz. O atacante do Real Madrid foi levado a um hospital em Düsseldorf após a vitória da França sobre a Áustria na Eurocopa, onde foi diagnosticado com a fratura. A informação foi divulgada pelo jornal L'Équipe.

A lesão ocorreu nos minutos finais do jogo, aos 87 minutos, quando Mbappé teve uma dividida forte com o zagueiro Kevin Danso. O impacto deixou o uniforme do jogador ensanguentado, forçando sua substituição por Olivier Giroud. Antes de sair, o camisa 10 tentou voltar ao campo sem autorização, resultando em um cartão amarelo.

Apesar da gravidade da fratura, Mbappé não precisará passar por cirurgia e deve continuar jogando com o uso de uma máscara protetora. Mesmo sem o craque nos momentos finais, a França garantiu a vitória com um gol contra do zagueiro Wöber.

Os bicampeões mundiais voltam a campo na sexta-feira, 21, para enfrentar a Holanda, enquanto Mbappé se prepara para jogar com uma máscara, mostrando seu comprometimento com a equipe e a competição.

Des idées de masques ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 17, 2024

