Manchester City lança novo uniforme em parceria com Noel Gallagher; veja

O Manchester City anunciou nesta quarta-feira (19) uma parceria inusitada com o músico Noel Gallagher, ex-integrante da banda Oasis. O artista, torcedor fanático do clube, foi o responsável por criar a fonte que será utilizada nos nomes e números dos jogadores nas camisas da equipe na temporada 2024/25.

A colaboração entre Gallagher e o City vai além da criação da fonte. O músico também escreveu à mão cada um dos nomes e números do elenco. A fonte exclusiva será utilizada em todas as partidas da Champions League, FA Cup e Carabao Cup, mas não estará presente nos jogos da Premier League, já que o campeonato inglês impõe um padrão a ser seguido por todas as equipes.

"O icônico cantor e compositor criou a fonte para as camisas que serão utilizadas pelo time masculino em todos os jogos da Champions League, FA Cup e Carabao Cup na temporada 2024/25", diz o comunicado publicado no site do clube. "Ele escreveu à mão todos os nomes e números do nosso elenco".

