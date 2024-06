Argentina vence, mas Scaloni 'explode': "Mudaram o gramado há dois dias"

Na noite desta quinta-feira, a Argentina iniciou sua defesa do título da Copa América com uma vitória de 2-0 sobre o Canadá. Julián Álvarez marcou aos 49 minutos e Lautaro Martínez aos 88 minutos. Após o jogo, o técnico Lionel Scaloni criticou o estado do gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, onde a partida foi realizada.

"O início pareceu o jogo com a Arábia Saudita no Campeonato do Mundo de 2022, com a diferença de que, daquela vez, jogamos em um gramado mais decente", afirmou Scaloni em declarações à TyC Sports.

"Com todo o respeito, ainda bem que vencemos. Se não, teria sido uma desculpa barata. Há sete meses que sabíamos que íamos jogar aqui, e mudaram o gramado há dois dias. Para os padrões que temos, não é aceitável", prosseguiu o treinador argentino.

"Isto não é uma desculpa. O estádio é lindo, e com um gramado sintético, deve ser espetacular, mas o de hoje não estava apto para este tipo de jogadores", completou Scaloni.

