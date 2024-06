Ex-jogador de rugby deixou mensagens aos filhos antes de morrer

Rob Burrow, antiga estrela da liga de rugby que se tornou ativista da doença do neurónio motor (DNM), gravou uma série de mensagens para os seus filhos antes de morrer, afirmou a sua mulher.

Lindsey Burrow disse que as mensagens serão reproduzidas em momentos especiais das suas vidas, à medida que forem crescendo.

Antes da homenagem que lhe será prestada pelo seu antigo clube, o Leeds Rhinos, na sexta-feira, Lindsey Burrow revelou que o marido olhou para o futuro na sua última mensagem, na qual dizia: "Espero que um dia encontremos uma cura e vivamos num mundo livre de MND.

"Quando virem isto, já não estarei aqui", diz uma das mensagens. A mensagem "ensina-nos a viver o momento, a sermos corajosos" e Burrow "viveu cada palavra", revelou a mulher, citada pela Sky News.

Burrow foi diagnosticado com doença do neurónio motor (MND) em 2019, apenas dois anos após terminar a sua carreira de jogador de rugby, e morreu no início deste mês aos 41 anos, após uma batalha de quatro anos e meio contra a doença degenerativa.

Leia Também: Hamilton lidera 2º treino e é o mais rápido do dia no GP da Espanha de F-1