Inter vence com gol 'esquisito' e mantém Grêmio no Z4 do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter derrotou o Grêmio por 1 a 0 no Grenal 442, neste sábado (22), válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O gol do jogo foi contra, marcado por Gustavo Martins.

Com o resultado, o Grêmio permanece na zona de rebaixamento e é o vice lanterna do Brasileirão. O Tricolor, agora, viaja para enfrentar o Atlético-GO na quarta-feira (26).

A vitória faz o Inter subir para a sexta posição na tabela, com 17 pontos. O próximo compromisso do Colorado é diante do Atlético-MG, e o jogo será disputado no Heriberto Hülse, estádio do Criciúma.

As duas equipes se uniram antes do jogo começar para uma homenagem ao estado do Rio Grande do Sul. Misturados, os atletas de Grêmio e Inter exibiram uma faixa com a mensagem "Jogando junto pela reconstrução do RS".

O JOGO

O duelo começou com cara de Grenal: truncado. As duas equipes disputavam a bola e cada espaço no campo, mas sem grandes chances de gol.

O primeiro tempo foi bastante burocrático e sem efetividade ofensiva. Os dois times erraram muitos passes e não conseguiam construir jogadas de ataque na primeira etapa.

No segundo tempo, o jogo seguiu na mesma toada da dificuldade dos dois times para criar chances de gol, mas aumentou em combatividade. Festival de faltas cartões distribuídos.

O Internacional abriu o placar, com gol contra de Gustavo Martins. Alan Patrick fez a jogada pela direita e bateu rasteiro para a área. A bola subiu após defesa de Marchesín com o pé, Vitão subiu para fazer o gol e após desvio, a bola entrou.

Depois do gol do Inter, o Grêmio tentou pressionar pelo empate, mas esbarrava nos erros de passe no ataque e a defesa fechada do Colorado.

GOL E DESTAQUES

Primeira chegada. O Inter foi o primeiro a atacar com perigo no Grenal 442. Wesley limpou na área e bateu, a bola sobrou para Thiago Maia, que chutou para fora.

Sem muita emoção. O jogo ficou pragmático no primeiro tempo, sem nenhuma chance perigosa de nenhum dos times. Muitos erros de passe e as defesas bem fechadas.

Fabrício! João Pedro recebeu passe de Cristaldo, saiu cara a cara com Fabrício e bateu para a defesa do goleiro colorado.

1x0. O Inter abriu o placar no clássico com um gol esquisito. Alan Patrick bateu cruzado, Marchesín defendeu, a bola subiu e Vitão cabeceou para a bola entrar de mansinho, após desvio em Gustavo Martins. A arbitragem deu gol contra do gremista.

Aí não. Depois do gol, a torcida do Inter acendeu sinalizadores e atiraram no gramado. O jogo foi paralisado e houve correria dos reservas do Grêmio.

Duas na trave. O Inter teve duas chances para matar o jogo, mas parou na trave duas vezes seguidas no mesmo lance, com Wesley e Aránguiz.

Quase. Na última chance do Grêmio empatar, Geromel subiu e cabeceou, a bola passou raspando a trave de Fabrício.

Ficha Técnica

Grêmio x Internacional

GRÊMIO

Marchesín; João Pedro (Fábio), Pedro Geromel, Gustavo Martins, Reinaldo; Dodi (Rodrigo Ely), Carballo (Edenílson), Cristaldo; Pavón (Nathan Fernandes), Everton Galdino (JP Galvão) e Gustavo Nunes. T.: Renato Gaúcho

INTER

Fabrício; Bustos, Vitão, Fernando, Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Aránguiz), Alan Patrick (Mercado); Wanderson, Alario (Lucca) e Wesley (Igor Gomes). T.: Eduardo CoudetEstádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Juiz: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Alex dos Santos

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Cartões amarelos: Geromel, Dodi, Gustavo Nunes (GRE); Fernando, Bustos (INT)

Gols: Gustavo Martins (contra) (INT)

Público: 27.771 torcedores