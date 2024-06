EUA vencem Bolívia pela Copa América com boa atuação de Pulisic

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os EUA e a Bolívia se enfrentaram neste domingo (23) pela Copa América. A estreia no campeonato, entretanto, foi melhor para o americanos que venceram a partida por 2 a 0. Pulisic e Balogun marcaram os únicos gols do confronto.

O resultado coloca os EUA na liderança da tabela do Grupo C, com 3 pontos. Na sequência, tem Panamá e Uruguai, que ainda não jogam neste domingo, às 22h. A Bolívia, com a derrota, está na lanterna, sem pontuação.

Os EUA retornam a campo na quinta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), contra o Panamá, em Atlanta, nos EUA. No mesmo dia, só que as 22h, a Bolívia enfrenta o Uruguai, em Nova Jersey.

Uma curiosidade é que o vencedor do Grupo C pode enfrentar o Brasil, do Grupo D, caso ambos vençam e avancem às quartas de final da Copa América. E falando na seleção brasileira, a equipe de Dorival Júnior irá estrear no campeonato nesta segunda-feira (24), às 22h, contra a Costa Rica.

O destaque do EUA foi a atuação de Pulisic. O atacante marcou um belo gol com um chute no canto do gol do goleiro Viscarra.

A Bolívia jogou mais na defesa e cometeu faltas. Leonel Justiano, Gabriel Villamil e Luis Haquín levaram cartão amarelo.

Os EUA ainda ampliaram no final do primeiro tempo. Lusinic fez a diferença mais uma vez ao passar a bola para Balogun que bateu cruzado e fez 2 a 0.

O brasileiro Antônico Carlos Zago, técnico da Bolívia, fez alterações para o segundo tempo, mas não surtiu efeito e sua equipe saiu com a derrota em sua estreia na Copa América.