Fisiculturista Cíntia Goldani morre aos 36 anos em Porto Alegre

Faleceu nesta quarta-feira, em Porto Alegre, a fisiculturista Cíntia Goldani, aos 36 anos. Além de competir na categoria Figure, Cíntia também atuava como consultora e treinadora de poses. De acordo com a Musclecontest International, a causa da morte foi devido a complicações após um quadro de pneumonia.

[Legenda]© Reprodução-Instagram

Goldani estava se preparando para participar do Musclecontest Brasil em julho, uma das principais competições de fisiculturismo no país. A organização do evento divulgou um comunicado lamentando profundamente a perda da atleta:

"É com muita dor e tristeza que informamos o falecimento da Atleta Figure Profissional Cíntia Goldani, devido a complicações de uma pneumonia. Cíntia era um anjo em forma de ser humano. Deus precisava de reforço no céu. Jamais será esquecida pela família MuscleContest. Cíntia era a apresentadora da categoria Figure em nosso canal @musclecontestfemme. R.I.P."





