Torcedores do Corinthians invadem as instalações do clube; veja

O Corinthians tem enfrentado uma 'crise' de resultados no Brasileirão, encontrando-se na zona de rebaixamento. Esse desempenho insatisfatório levou a um aumento nas manifestações de descontentamento, com o mais recente protesto envolvendo cerca de 15 torcedores que invadiram as instalações do clube em São Paulo.

O clube, que tem o treinador português António Oliveira no comando, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a polêmica, que tem gerado grande repercussão.

