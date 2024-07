Neymar lidera Top 100 personalidades brasileiras mais influentes nas redes sociais em 2024

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma lista das 100 personalidades mais influentes do Brasil no primeiro semestre de 2024, Neymar, Vini Jr., Endrick e Virginia Fonseca aparecem na liderança. Eles representam os grupos mais populares do público das redes sociais, segundo pesquisa da Zeeng: atletas e creators.

MC Daniel, Rodrygo Goes, Carlinhos Maia, Deolane Bezerra, Gabriel Barbosa (Gabigol) e Bruna Marquezine completam a lista das 10 personalidades brasileiras mais influentes nos primeiros seis meses do ano. Junto a eles, artistas, músicos e políticos atingem a marca de 359 mil interações por um único post e uma taxa de engajamento médio superior a 2.6%.

Dividindo as personalidades em categorias, os atletas os lideram o ranking, representando 28%, seguidos pelos criadores de conteúdo digital, com 26%. Em seguida, estão os artistas com 20%, na frente dos músicos (18%) e políticos (8%).

A análise foi feita durante o período de 1º de janeiro a 30 de junho e leva em conta o número de seguidores no Instagram, a taxa de engajamento por post e o engajamento médio, que representa a divisão entre o número de interações pelo número de seguidores no período, multiplicado por 1000.

Contudo, vale destacar que a frequência média de publicações semanais não torna alguém mais influente, já que artistas e políticos, com uma média de 4 postagens por dia, lideram a contagem. Na sequência, estão os atletas, criadores de conteúdo e músicos, com 3 postagens diárias cada.