Tite e Bielsa têm ideias diferentes sobre De la Cruz e Arrascaeta

DO UOL, EM SANTOS (SP)

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os técnicos Tite e Marcelo Marcelo Bielsa divergem sobre as funções de De La Cruz e Arrascaeta.

De La Cruz e Arrascaeta jogam juntos no Flamengo, enquanto na seleção uruguaia eles disputam a mesma posição.

Tite vê De La Cruz capaz de desempenhar função mais defensiva ao lado de Pulgar, dando liberdade a Arrascaeta. No Fla, De La Cruz atua como "8", enquanto Arrascaeta é o "10".

Bielsa joga com dois pontas legítimos e prefere dois volantes mais marcadores. Nesse esquema, só sobra vaga para um armador. E De La Cruz tem sido o titular, com Arrascaeta no banco. Eles nunca atuam juntos pela Celeste.

De La Cruz já alternava entre volante e meia desde o River Plate e lida com naturalidade diante dessas funções diferentes entre Uruguai e Flamengo.

A escalação com maior liberdade para no Uruguai se reflete nos números. Ele deu três assistências em 25 jogos pelo Flamengo na temporada, enquanto na Copa América já são duas em três partidas.

Já Arrascaeta, com menor capacidade de marcação e sem essa polivalência, aguarda chances. Ele começou a Copa América como titular, mas virou reserva de De La Cruz e nem entrou diante dos Estados Unidos.

Com De La Cruz entre os titulares e Arrasca no banco, o Uruguai enfrentará a seleção brasileira neste sábado, às 22h, em Las Vegas, pelas quartas de final da Copa América.