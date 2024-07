Inter anuncia saída do técnico Eduardo Coudet após nova derrota

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Eduardo Coudet foi desligado do comando da equipe do Inter, após não resistir ao quinto tropeço seguido da equipe gaúcha.

O anúncio da demissão de Coudet foi feito pelo presidente do Inter, Alessandro Barcellos, em coletiva de imprensa após a derrota da equipe gaúcha para o Juventude, por 2 a 1, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

"Decidimos pelo desligamento do técnico Eduardo Coudet", disse o dirigente, que apareceu sozinho para a coletiva.

"Compreendendo que chegamos a um momento em que a gente constata que por mais que tenhamos força e vontade de irmos de encontro à lógica do futebol brasileiro que nos cobra sempre resultados em cima do trabalho da comissão técnica, a gente percebe no dia a dia quando as coisas começam a não ter mais a sintonia que o futebol exige", se explicou Barcellos.

Barcellos também cita que a demissão de Coudet ocorre de "comum acordo" com o agora ex-técnico. "Desta forma, de comum acordo, porque o treinador também percebeu isso, a gente resolveu interromper este contrato", disse Barcellos.

Na sequência dos últimos cinco jogos, o Inter perdeu três partidas (contra Juventude, Vasco e Atlético-MG) e ainda tem outros dois empates, contra Criciúma e Fluminense.

O Inter decide a vaga para as oitavas da Copa do Brasil no jogo de volta contra o Juventude já neste sábado (13), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.