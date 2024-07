Novo treinador do Liverpool inova ao treinar os goleiros, veja o vídeo

Arne Slot é o novo treinador do Liverpool, sucedendo Jurgen Klopp, e trouxe para o clube inglês novas metodologias de treino, algumas bastante incomuns. Pelo menos, é o que parece no vídeo compartilhado neste sábado pelos Reds nas redes sociais.

Fabian Otte, o novo treinador de goleiros do Liverpool, decidiu fazer com que os membros do setor defensivo dos Reds treinassem com óculos que dificultam a visão e fones com cancelamento de ruído. Uma dificuldade extrema para os goleiros.

Confira o vídeo:

