Flamengo encaminha compra do nigeriano Shola por R$ 2,4 milhões

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo encaminhou a compra do nigeriano Ogundana Shola, jogador da base do clube. O rubro-negro vai adquirir 70% dos diretos econômicos.

O Flamengo aguarda a chegada da documentação para sacramentar a intenção de compra. A transação custará cerca de 450 mil dólares (cerca de R$ 2,4 milhões na cotação atual) junto ao Remo Stars, da Nigéria.

Shola tinha contrato até 31 de julho. A informação sobre a negociação foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

O jogador é um dos destaques do time sub-20 do Fla. Ele chegou à Gávea em julho do ano passado. Filipe Luís, que assumiu a categoria, foi peça importante no "fico" do jovem.

O Flamengo tratava a aquisição com cautela. O clube ainda não tinha definido o que faria e Shola chegou a entrar no radar de outras equipes.

Shola atuou em 16 partidas na atual temporada. O nigeriano foi titular em todos os jogos em que esteve em campo em 2024, e tem 1376 minutos em campo. Ele marcou quatro gols neste ano, sendo um deles na final da Libertadores sub-20, contra o Boca Juniors, da Argentina. Ele também tem quatro assistências até aqui.