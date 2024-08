Atletas terminaram relação amorosa e conquistam o ouro em Paris

O impensável aconteceu nos Jogos Olímpicos. Dois tenistas conquistaram medalhas de ouro em Paris, esta sexta-feira, mas só depois de terem colocado um problema pessoal entre si para trás, em torno do término recente de uma relação amorosa. Falamos de Katerina Siniakova e Tomas Machac.

A dupla tcheca derrotou os chineses Zhang Zhizhen e Wang Xinyu na final mista de tênis (6-2, 5-7 e 10-8), em Paris, apenas alguns dias após terem colocado um ponto final na sua relação, algo que aconteceu bem perto do início dos Jogos Olímpicos, de acordo com o portal Marca.

No entanto, a química esteve bem presente em campo e, na hora das celebrações, os dois atletas não hesitaram em trocar abraços, entre outros gestos carinhosos, já com as medalhas de campeões olímpicos no peito.

Na galeria veja as melhores imagens de mais um momento que está a dando o que falar nos Jogos Olímpicos.

