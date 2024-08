Ancelotti "chateado" com Bellingham: "Não me atendeu, mas o Vinícius sim"

Carlo Ancelotti afirmou na madrugada de domingo para segunda-feira que não está preocupado por não poder contar com sete jogadores importantes na turnê que o Real Madrid está fazendo nos Estados Unidos.

Federico Valverde, Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy e Jude Bellingham ainda estão de férias prolongadas devido à participação no Campeonato Europeu. Quando perguntado especificamente sobre o jogador inglês, Ancelotti respondeu com ironia.

"Estamos em contato, mas, ontem, fiquei chateado com Bellingham porque ele não atendeu minha ligação", disse o técnico italiano de 65 anos, entre risos, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol Marca.

"Disse ao Vinícius Júnior para ligar para ele, e ele atendeu na hora. Vinícius me passou o telefone e pude falar com Bellingham. Então, cuidado", acrescentou Ancelotti, antes do amistoso contra o Chelsea na Carolina do Norte.

