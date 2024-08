Rebeca destrona Biles e é ouro no solo em Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rebeca Andrade fez a melhor pontuação no solo nesta segunda-feira (5) e garantiu a segunda medalha de ouro do Brasil em Paris-2024, tornando-se a maior medalhista da história do Brasil.

Pontuação final:

1 - Rebeca Andrade (BRA) - 14.166

2 - Simone Biles (EUA) - 14.133

3 - Ana Barbosu (ROM) - 13.700

4 - Sabrina Maneca-Voinea (ROM) - 13.700

5 - Jordan Chiles (EUA) - 13.666

6 - Alice D'Amato (ITA) - 13.600

7 - Rina Kishi (JAP) - 13.166

8 - Yushan Ou (CHI) - 13.000

9 - Manila Esposito (ITA) - 12.133

Com o resultado, Rebeca se isola como maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis. Ela supera Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco.

